L' Italia impazzisce per la telecronaca dei rigori di Francesco Repice | il telecronista delirante

"Repice":Per la sua radiocronaca degli ultimi rigori di #ItaliaSpagnapic.twitter.com/CXDvuqCJwI— Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 7, 2021 "A Wembley passa l'Italia!". La radiocronaca di Italia-Spagna con la voce di Francesco Repice, su Radio 1 Rai, ha conquistato il pubblico. Il commento del cronista, nel momento dei rigori, trasmette tensione ed emozione. Il profilo di Radio 1 Rai su Twitter pubblica l'epilogo della cronaca, dopo il rigore decisivo di Jorginho. Sul social tanti utenti stanno pubblicando la clip che documenta il commento ...

