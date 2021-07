Juventus | sotto osservazione Jorginho per il centrocampo

Advertising

BFedalma : RT @minnesota280685: Sono riusciti a insultare il ricordo di Raffaella Carrà sotto il post della Juventus. - JUVEN_TV : “Da domani, della Juve te ne occupi tu”. Con queste parole informali, l’#Avvocato sanciva la nomina di Giampiero… - JUVENTUS_LIFE11 : @LordGalurd Noi italiani sotto sotto siamo un popolo generoso mancio in primis - bohidontcare : no ok sembro mio nonno alle partite juventus-milan ma mi sto cagando sotto - TommyLeeRay : @nitalikmeta Io sono andato a Barcellona dopo che la Juventus aveva eliminato il Barça dalla Champions indossando l… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sotto

Webmagazine24

... entrambi calciatori della. Gli Azzurri quindi staccano il pass per Wembley, dove ... Resterà nella storia il rigore, calciato con classe e calma olimpica prima di andare a festeggiarela ...Tifosi di Torino eunitiil tricolore in un'esplosione di gioia incontenibile. Tanto incontenibile da concedere qualche follia (per esempio gente in piedi sui tetti di bus e auto a ...L’autore del goal che ha portato l’Italia in finale, Jorginho, è nel mirino di diverse squadre di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è l’interesse della Juventus.il difensore azzurro e della Juventus è andato a festeggiare sotto la curva in cui si trovavano i supporter italiani. Nel rientrare in campo, però, è stato braccato da una steward, che pensava si ...