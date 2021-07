Atac: dopo ritorno controllori a bordo +40% validazioni biglietti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – A Roma, nelle prime settimane dal ritorno dei controllori a bordo dei mezzi, accompagnate dal lancio della campagna ‘Stai sereno, paghi meno’, le validazioni di biglietti sono cresciute di oltre il 40% rispetto a quando la verifica era ancora sospesa. “Ciò a fronte di un numero sostanzialmente stabile di passeggeri in circolazione- fa sapere Atac con una nota- leggermente in crescita nelle metropolitane, ma praticamente invariato sui mezzi di superficie, dove i limiti di riempimento sono stati rispettati anche prima che la capienza massima fosse innalzata all’80%”. Questi primi dati ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – A Roma, nelle prime settimane daldeidei mezzi, accompagnate dal lancio della campagna ‘Stai sereno, paghi meno’, ledisono cresciute di oltre il 40% rispetto a quando la verifica era ancora sospesa. “Ciò a fronte di un numero sostanzialmente stabile di passeggeri in circolazione- fa saperecon una nota- leggermente in crescita nelle metropolitane, ma praticamente invariato sui mezzi di superficie, dove i limiti di riempimento sono stati rispettati anche prima che la capienza massima fosse innalzata all’80%”. Questi primi dati ...

