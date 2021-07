De Laurentiis sul futuro di Insigne | “Il rinnovo dipende da lui Se si è stancato e vuole girare l’Europa sarà una decisione sua”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Aurelio De, presidente del Napoli, a margine dell’inaugurazione della mostra fotografica ‘Diego Armando Maradona: Il riscatto sociale attraverso lo sport’, si è soffermato anche suldi Lorenzo, il cui contratto è in scadenza nel 2022. Ecco le sue parole: “È un prodotto del vivaio, Santoro che ora è tornato con noi, un napoletano che conosce il territorio, lo scovò tanti anni fa.da lui, se poimi dice che si èe nonrelegarsi euna sua ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, le parole di #DeLaurentiis sul futuro di #Insigne - claudioruss : De Laurentiis: 'Il 25% negli stadi è una fregnaccia. Io dico di aprire al 100% a chi ha il passaporto vaccinale, un… - sscnapoli : ?? | A breve, in diretta sul canale YouTube, la conferenza stampa del Presidente Aurelio De Laurentiis ??… - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #Napoli, le parole di #DeLaurentiis sul futuro di #Insigne - PinoSa54 : ???? #ADL sul rinnovo di Insigne: 'Lorenzo sa che è un prodotto del vivaio, se poi si è stancato e vuole andare in gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis sul

...di un forumriscatto sociale attraverso lo sport al Centro Commerciale Jambo, a margine della presentazione di una mostra fotografica su Maradona, il presidente del Napoli Aurelio Deè ......perché sono compagni di squadra.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIENAPOLI CLICCA QUI Napoli: presentata offerta per Emerson, Maksimovic potrebbe rinnovare Bargiggia su Insigne: "De...Napoli, le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis: "Rinnovo Insigne dipende da lui. Stadi? Aprire al 100% a chi ha passaporto vaccinale" ...Fabiano Parisi nel mirino del Napoli, Emerson Palmieri si allontana. Giuntoli aspetta l'ok di De Laurentiis per chiudere l'operazione ...