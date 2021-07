INGAGGIATO FREDDI GRECO, CAPITANO DELLA PRIMAVERA DEL TORINO (Di domenica 4 luglio 2021) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Jean FREDDI GRECO. Il calciatore, classe 2001, arriva dal TORINO a titolo definitivo. Ha firmato un contratto di tre anni, con scadenza giugno 2024. GRECO, originario del Madagascar, è un mancino di tecnica, fisicità e spiccata duttilità: è stato impiegato infatti in tutti i ruoli DELLA mediana, oltre che da laterale di difesa. Nell’ultimo biennio ha giocato con la PRIMAVERA del TORINO, di cui nel 2020/21 è stato il CAPITANO. In precedenza ha militato per nove stagioni nel Settore Giovanile ... Leggi su udine20 (Di domenica 4 luglio 2021) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Jean. Il calciatore, classe 2001, arriva dala titolo definitivo. Ha firmato un contratto di tre anni, con scadenza giugno 2024., originario del Madagascar, è un mancino di tecnica, fisicità e spiccata duttilità: è stato impiegato infatti in tutti i ruolimediana, oltre che da laterale di difesa. Nell’ultimo biennio ha giocato con ladel, di cui nel 2020/21 è stato il. In precedenza ha militato per nove stagioni nel Settore Giovanile ...

