(Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Nella giornata diil sindaco di, Enricoil nuovo assessore, in sostituzione di Michela Cardinale del M5s, che ha rinunciato all’incarico per motivi strettamente familiari. La scelta, dopo il confronto con l’onorevole Generoso Maraia, sarebbe ricaduta su Lucia, docente presso l’Istituto comprensivo Giulio Lusi di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Ariano Irpino, Franza lunedì nominerà l'assessore Monaco ** - CinqueRighe : COMUNI - Comune Ariano Irpino, Orsogna ha convocato lAssise - - cittadiariano : Summit Giovani ad Ariano Irpino, appuntamento il 12 luglio - AntonioSantosu9 : Onore e merito a questo ragazzo che fino ad ora è stato il migliore di questi stupendi ragazzi azzurri ora bisogna… - admalaone : Ma come mi viene in mente di fidarmi di un belga di Ariano Irpino che fa “cocktails con birra”? Triple, Picon Citro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ariano Irpino

...di Montemarano 531 presso il Centro Vaccinale di Avellino 243 presso il Centro Vaccinale di Montoro 225 presso il Centro Vaccinale di Solofra 231 presso il Centro Vaccinale Vita di239 .... E' bello risentire il rumore dell'acqua che oggi sa di storia, ricordi, tradizioni e ci proietta con la mente in epoche passate quando in uno dei tratti più caratteristici della strada ...Contestualmente continua in oltre 100 farmacie di Napoli e provincia la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson ai cittadini con più di 60 anni. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE Covid in Italia: tas ...Nella giornata di ieri 1 luglio sono state somministrate 5.950 dosi, di cui 2.021 presso i 7 Centri Vaccinali territoriali impegnati nell’Open Day. “Come azienda siamo molto soddisfatti - afferma il D ...