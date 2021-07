Tour de France 2021, 9° tappa Cluses – Tignes: percorso, orari e altimetria (Di sabato 3 luglio 2021) Con ancora la fatica nelle gambe delle prime salite alpine della frazione numero otto, il Tour de France affronta, domenica 4 luglio, l'impegnativa 9° tappa Cluses-Tignes di 144,9 km. Il tracciato, di questa frazione, comprende cinque impegnative ascese tra cui un Hors Catégorie, il Col du Pré e la lunghissima salita di 21 km al Montèe di Tignes. Le sedi di tappa della 9° frazione La nona tappa del Tour de France 2021, in programma domenica 4 luglio, partirà da Cluses, cittadina ubicata ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 3 luglio 2021) Con ancora la fatica nelle gambe delle prime salite alpine della frazione numero otto, ildeaffronta, domenica 4 luglio, l'impegnativa 9°di 144,9 km. Il tracciato, di questa frazione, comprende cinque impegnative ascese tra cui un Hors Catégorie, il Col du Pré e la lunghissima salita di 21 km al Montèe di. Le sedi didella 9° frazione La nonadelde, in programma domenica 4 luglio, partirà da, cittadina ubicata ...

Advertising

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - Corriere : Tour, Pogacar in maglia gialla con distacchi abissali ai rivali: Nibali e Van der Poel ... - azzurridigloria : ?????TOUR DE FRANCE ????? Tadej #Pogacar si prende il #TDF2021 con un'azione d'altri tempi, nella quale demolisce l… -