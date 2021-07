Alle donne in premio uno spazzolone o un asse da stiro. Scoppia il caso sulla gara di ciclismo in Veneto (Di sabato 3 luglio 2021) CoUno spazzolone Mocio, un asse da stiro e se richiesto anche massaggi decontratturanti a fine gara. È il montepremi sessista dedicato Alle donne che parteciperanno alla gara regionale di ciclismo Acsi 2021, che si terrà domenica 4 luglio a Sant’Eufemia di Borgoricco, in provincia di Padova. Come racconta Repubblica, gli organizzatori dell’evento sportivo, aperto «a tutti gli atleti ed enti convenzionati» con la passione per il ciclismo, è finita al centro di controversie per le differenze sessiste dei premi previsti per le cicliste e i ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) CoUnoMocio, undae se richiesto anche massaggi decontratturanti a fine. È il montepremi sessista dedicatoche parteciperanno allaregionale diAcsi 2021, che si terrà domenica 4 luglio a Sant’Eufemia di Borgoricco, in provincia di Padova. Come racconta Repubblica, gli organizzatori dell’evento sportivo, aperto «a tutti gli atleti ed enti convenzionati» con la passione per il, è finita al centro di controversie per le differenze sessiste dei premi previsti per le cicliste e i ...

