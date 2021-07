Salvini e Meloni sottoscrivono il patto dei sovranisti Ue Letta | «Non si può sostenere insieme Draghi e Orbán»

(Di venerdì 2 luglio 2021) «L’Unione europea sta diventando sempre più uno strumento di forze radicali che vorrebbero realizzare una trasformazione culturale e religiosa per arrivare alla costruzione di un’Europa senza nazioni». Questa è una delle accuse lanciata all’Ue nella Carta dei valori europei firmata a Bruxelles da 16 partiti di destra europea tra cui Lega e Fratelli d’Italia, il francese Rassemblement National di Marine Le Pen, lo spagnolo VOX e gli immancabili PiS polacco e il Fidesz ungherese di Viktor. La lista dei firmatari include partiti dei gruppi del Parlamento europeo di Identità e Democrazia (ID) di cui fa parte la Lega, e dei Conservatori e dei Riformisti (ECR) presieduto ...

Ad alimentare ulteriormente la tensione trac'è anche il corteggiamento da parte del segretario del Carroccio del partito principale, almeno a livello numerico, di Ecr, ovvero i ......diriesce a essere sostenibile in quanto oppositrice del governo europeista di Mario Draghi , pur essendo un'esponente del centro - destra di cui fa parte la Lega, quella di Matteo...Cosa significa per il governo italiano l’alleanza dei nazionalisti dell’Ue a cui partecipano anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni ...Con Draghi e con Orban, coi Radicali e coi secondini: i mille costumi di Salvini per mascherare la crisi. Altro che di lotta e di governo ...