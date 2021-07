Nuovo acquisto per il Napoli | è stato già bloccato | arriva a parametro zero!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 2 luglio 2021) Vaclik, tutto fatto! Giuntoli lo vuole per sostituire Ospina e diventare ilsecondo di Alex Meret. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ilavrebbeTomas Vaclik, portiere classe 1989 della Repubblica Ceca in scadenza di contratto con il Siviglia. Vaclik, Illo ha in pugno! Il portiere ha già un preaccordo con il, adesso la società azzurra deciderà se andare avanti nei prossimi giorni o far saltare tutto. Ilpotrebbe decidere di mettere sotto contratto Vaclik in caso di ...