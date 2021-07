M5S | Borrè | ' capo politico non esiste | Grillo può convocare voto su Rousseau' ** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Adnkronos) - Nel nuovo regolamento viene confermata l'incandidabilità all'organo collegiale per chi fa parte del Comitato di Garanzia e del Collegio dei Probiviri, per il Tesoriere e il Garante e per i componenti dell'Associazione. L'incarico di membro dell'organo collegiale è incompatibile anche con il ruolo di:delegazione governativa;delegazione al Parlamento europeo;gruppo alla Camera e al Senato; presidente della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo. Possono inoltre candidarsi al Comitato direttivo solo gli iscritti all'Associazione M5S entro e non oltre ...