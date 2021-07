Roma | Mourinho e l’arrivo nella Capitale | domani l’approdo | non escluso l’isolamento

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 luglio 2021)all’ora di pranzo Josésbarcherà a: lo Special One prenderà un volo privato da Setubal al fine di cominciare la sua nuova avventura coi giallorossi. Non è detto tuttavia che sarà subito a disposizione della squadra, dato che c’è ancora un nodo da sciogliere relativo alla quarantena di 5 giorni prevista per chi negli ultimi 15 giorni è stato o passato dalla Gran Bretagna. Lo Special One si era trasferito a Setubalsua casa in Portogallo negli ultimi dieci giorni di giugno, ma non è detto che non abbia fatto una capatina a Londra: in tal caso sarebbe costretto aluna ...