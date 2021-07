M5s, le parole di Grillo non mi paiono folli quanto le sue azioni degli ultimi due anni (Di giovedì 1 luglio 2021) di Gianluca Pinto Seguo sempre le vicende del Movimento 5 Stelle con estremo interesse, considerandolo una sorta di terremoto positivo nella politica italiana. Lo scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo mi lascia con l’amaro in bocca, soprattutto per alcuni elementi che non riesco a spiegarmi. Tralascio i modi con cui Grillo tratta il primo presidente del Consiglio italiano che ha dovuto affrontare la prima pandemia globale. Devo sinceramente dire che non trovo per nulla folli i contenuti delle parole di Grillo in risposta a Giuseppe Conte. Il Movimento è composto da più anime: è un insieme eterogeneo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) di Gianluca Pinto Seguo sempre le vicende del Movimento 5 Stelle con estremo interesse, considerandolo una sorta di terremoto positivo nella politica italiana. Lo scontro tra Giuseppe Conte e Beppemi lascia con l’amaro in bocca, soprattutto per alcuni elementi che non riesco a spiegarmi. Tralascio i modi con cuitratta il primo presidente del Consiglio italiano che ha dovuto affrontare la prima pandemia globale. Devo sinceramente dire che non trovo per nullai contenuti dellediin risposta a Giuseppe Conte. Il Movimento è composto da più anime: è un insieme eterogeneo di ...

