Comunicato Ultras Salernitana | “Gravina e Lotito stanno affondando nel letame”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Gli ultras della Salernitana (Direttivo Salerno, Centro Storico, Fedelissimi, Q.D.M. , Vecchi77, Old Clan C.C.S.C i firmatari) hanno rilasciato un duro comunicato riguardo al difficile momento che sta attraversando il club campano, con la FIGC che al momento ha bocciato la proposta di trust avanzata da Lotito e Mezzaroma. I tifosi granata hanno specificato di non trovarsi nè dalla parte del presidente Lotito nè di Gravina, ecco il testo: "Siamo rimasti in silenzio affinché nessuno ci strumentalizzasse. Sono arrivate le scadenze decisive. Nessuno si dolga del ...

Durodeglidella Salernitana relativo al caos cessione: ecco le parole su Lotito e Gabriele Gravina Durodeglisul caos cessione Salernitana. "Siamo rimasti in silenzio ...Attraverso i social, glidella Salernitana hanno pubblicato un durorivolto al presidente Lotito e al numero 1 della Figc Gravina nel quale si legge: Ascolta l'articolo - A Decrease ...E’ sempre più caos in casa Salernitana, la Serie A è a rischio. A tenere banco è ancora la cessione del club, le regole non permettono la doppia proprietà e Claudio Lotito è presidente sia della Saler ...La vicenda si fa sempre più ingarbugliata, passano i giorni e la posizione della Salernitana è sempre più traballante. In attesa ...