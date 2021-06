Vaccino anti Covid 19 senza prenotazione: camper Asl Napoli 1 a Porta Capuana dal 2 al 4 luglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Vaccino anti Covid 19 a Napoli: il camper dell’Asl Napoli 1 farà tappa a Porta Capuana da venerdì 2 a domenica 4 luglio. I residenti a Napoli potranno vaccinarsi senza prenotazione: l’iniziativa sarà replicata in ogni quartiere. Vista la scarsa adesione agli ultimi open day, l’obiettivo della Asl Napoli 1 è a questo punto incentivare Leggi su 2anews (Di mercoledì 30 giugno 2021)19 a: ildell’Asl1 farà tappa ada venerdì 2 a domenica 4. I residenti apotranno vaccinarsi: l’iniziativa sarà replicata in ogni quartiere. Vista la scarsa adesione agli ultimi open day, l’obiettivo della Asl1 è a questo punto incentivare

Advertising

emergency_ong : #CastelVolturno: forniamo assistenza ai #migranti irregolari nella prenotazione del #vaccino anti-Covid19 sulla pia… - johnhyperion74 : Biden rompa l'embargo a Cuba sulle siringhe per somministrare il vaccino anti-Covid19 !! - Firma la petizione!… - gekomino : Biden rompa l'embargo a Cuba sulle siringhe per somministrare il vaccino anti-Covid19 !! - Domenicoesker : RT @Gianluc54410558: Biden rompa l'embargo a Cuba sulle siringhe per somministrare il vaccino anti-Covid19 !! - Firma la petizione! https:/… - massimosab : RT @Luca__Pagani: @Gigadesires Tra l'altro c'è anche scritto che i bambini 'non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti… -