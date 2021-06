Salernitana esclusa dalla Serie A? Il Benevento pronto a subentrare, ma c’è anche il Cittadella (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Figc ha bocciato la proposta di trust avanzata dalla Salernitana e congelato l’iscrizione del club in Serie A. Lotito e Mezzaroma hanno tempo fino a sabato per correggere il tiro. Altrimenti per non ci sarà promozione nella massima Serie. Chi subentrerebbe nel caso di uno scenario simile? Ne scrive la Gazzetta dello Sport. L’articolo 49 comma 5 delle Noif aprirebbero la strada al Benevento, che tra l’altro si è candidato ufficialmente con una lettera del presidente Vigorito alla Figc. Ma il club campano non è l’unico interessato alla questione. “Sebbene le norme parlino chiaro, il caso della ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Figc ha bocciato la proposta di trust avanzatae congelato l’iscrizione del club inA. Lotito e Mezzaroma hanno tempo fino a sabato per correggere il tiro. Altrimenti per non ci sarà promozione nella massima. Chi subentrerebbe nel caso di uno scenario simile? Ne scrive la Gazzetta dello Sport. L’articolo 49 comma 5 delle Noif aprirebbero la strada al, che tra l’altro si è candidato ufficialmente con una lettera del presidente Vigorito alla Figc. Ma il club campano non è l’unico interessato alla questione. “Sebbene le norme parlino chiaro, il caso della ...

napolista : Sulla Gazzetta. Il caso è talmente particolare da lasciare speranza anche ad altri club. Come il Monza, che invece… - MatteoM44634592 : @FabrizioGetuli @FabRavezzani I tifosi della Lazio difendono un personaggio indifendibile. Se le regole fossero ugu… - FulvioDelmiglio : Ammessa in Serie A: ricorso di Benevento, Monza e Cittadella Esclusa e Serie A a 19 squadre: ricorso di Salernitan… - FulvioDelmiglio : Pronostico sul caso #Salernitana #Lotito: esclusa e ripescato il Benevento: ricorso di Salernitana, Monza e Cittade… - alferraioli : Non vedo perchè debba essere esclusa SOLO la #Salernitana. Escludiamo ANCHE la Lazio, poi voglio vedere come va a finire. -