Gaffe Croazia, stemma nazista sulle maglie di Euro 2020 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un dettaglio piccolo, ma dal grande valore simbolico. La Croazia ha giocato tutte le sue quattro partite di Euro 2020 con la bandiera sbagliata sul petto, sotto la sede e la data dell’incontro. L’errore risiede nello stemma raffigurato, che presenta una fantasia degli scacchi leggermente diversa dall’originale. La differenza è minima: invece di avere i L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un dettaglio piccolo, ma dal grande valore simbolico. Laha giocato tutte le sue quattro partite dicon la bandiera sbagliata sul petto, sotto la sede e la data dell’incontro. L’errore risiede nelloraffigurato, che presenta una fantasia degli scacchi leggermente diversa dall’originale. La differenza è minima: invece di avere i L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Gaffe Croazia, stemma nazista sulle maglie di Euro 2020: Un dettaglio piccolo, ma dal grande v… - CalcioFinanza : Gaffe Croazia, stemma nazista sulle maglie di Euro 2020 - Ecatetriformis : RT @Pippoevai: Su @cmdotcom , l'incredibile gaffe della Croazia: in campo agli Europei con la bandiera dello stato fantoccio filo-nazista s… - tchapatata : RT @Pippoevai: Su @cmdotcom , l'incredibile gaffe della Croazia: in campo agli Europei con la bandiera dello stato fantoccio filo-nazista s… - Pippoevai : Su @cmdotcom , l'incredibile gaffe della Croazia: in campo agli Europei con la bandiera dello stato fantoccio filo-… -