Lachlan Morton sta correndo il Tour de France da solo

Advertising

infoitsport : EF Education-Nippo, Lachlan Morton sta correndo un Tour de France alternativo in solitaria per beneficenza - renatobalestra_ : Lachlan Morton mi sta facendo uscire pazzo. Questo ultimo viaggio e tutte le altre assurde imprese stanno facendo m… - infoitsport : Oggi inizia il Tour de France di Lachlan Morton - bdcmag : Oggi inizia il Tour de France di Lachlan Morton -

Ultime Notizie dalla rete : Lachlan Morton

SpazioCiclismo

Non c’è stata però nessuna deroga speciale al regolamento per la formazione statunitense, perché Lachlan Morton non sta effettivamente prendendo parte alla corsa francese.Il che ad esempio vorrà dire pedalare da Bordeaux a Parigi tra la 20\^e 21\^tappa, ovvero per oltre 600km. Nella prima settimana di gara (degli altri) dovrà pedalare per circa 300 ...