Ucciso in cantina a Torino, fermato il fratello (Di lunedì 28 giugno 2021) Svolta nel giallo di un cadavere ritrovato in una cantina a Torino. La procura ha fermato il fratello del 52enne, il cui corpo è stato ritrovato nel seminterrato della sua abitazione con una coltellata nell’occhio. L’uomo, rintracciato nelle scorse ore dai carabinieri a Rovereto, è stato portato in caserma. L’ipotesi è che ci sia stata una lite tra i due fratelli per cause ancora da accertare. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) Svolta nel giallo di un cadavere ritrovato in una. La procura haildel 52enne, il cui corpo è stato ritrovato nel seminterrato della sua abitazione con una coltellata nell’occhio. L’uomo, rintracciato nelle scorse ore dai carabinieri a Rovereto, è stato portato in caserma. L’ipotesi è che ci sia stata una lite tra i due fratelli per cause ancora da accertare. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SkyTG24 : Ucciso in cantina Torino, al vaglio la posizione del fratello - iconanews : Ucciso in cantina Torino, carabinieri fermano il fratello - liberenotizie : Ucciso in cantina a Torino, fermato il fratello. Adnkronos - ultimora - infoitinterno : Ucciso in cantina con un coltellata in testa, giallo nel centro di Torino - rep_torino : Ucciso in una cantina del centro città, scatta il fermo per il fratello della vittima [di Cristina Palazzo] [aggior… -