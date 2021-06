(Di lunedì 28 giugno 2021) “conaldel M5s,concheGiuseppe“. Così il segretario del Pd, Enrico, a Radio Immagina. Durante l’intervento alla radio del Pd, il segretario ha sottolineato alcuni impegni di partito, come l’incontro che si terrà con i cinquemila segretari di circolo per raccontare come saranno costruite le Agorà democratiche.ha quindi ribadito l‘importanza del “digitale” anche in una “moderna forma di organizzazione della ...

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Letta: “Guardiamo con grande rispetto al dibattito interno, ascolteremo con attenzione quello che dirà Conte” - bustopoli : RT @mpiacapozza: Amici del cuore, pericolo collettivo #Letta #M5S #PD - AnimaCeleste : RT @mariamacina: #Letta tifa per l'intesa nel M5s e dice'Stiamo uniti sennò l'Italia se la prende la destra '. Solito refrain! La destra si… - patriziadegioia : RT @mariamacina: #Letta tifa per l'intesa nel M5s e dice'Stiamo uniti sennò l'Italia se la prende la destra '. Solito refrain! La destra si… - kokonews5 : I Santuari del Terrorismo. -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Letta

... dopo l'annuncio in "pompa magna" della discesa in campo di Conte come leader, la transizione... il lavoro di cucitura sinora svolto dae Conte sembra irrimediabilmente perso."Guardiamo con grande rispetto al dibattito del, ascolteremo con attenzione quello che dirà Giuseppe Conte". Così il segretario del Pd, Enrico, a Radio Immagina.Dopo aver respinto ogni mediazione lanciata da Matteo Salvini per trovare un accordo sul ddl Zan, il segretario del Pd, Enrico Letta , cambia idea ...Nella trattativa fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte per la guida e il controllo del Movimento 5 Stelle aleggiano numeri pesanti, che potrebbero ...