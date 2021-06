(Di domenica 27 giugno 2021) La Madonna nel suodel 25 gennaio 1994 ci mette seriamente in guardia dall’azione del maligno in noi. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, adidel 25 gennaio 1994 alla veggente Marija L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Medjugorje, messaggio per oggi: “Satana vuole creare disordine nei vostri cuori” - rspinazze : RT @Luciano39420470: Messaggio della Vergine Maria a Medjugorje.L' aborto e' un grave peccato.Dovete aiutare molto le donne che hanno abort… - TINAGULLI1 : RT @Luciano39420470: Messaggio della Vergine Maria a Medjugorje.L' aborto e' un grave peccato.Dovete aiutare molto le donne che hanno abort… - mariavenera2 : RT @Luciano39420470: Messaggio della Vergine Maria a Medjugorje.L' aborto e' un grave peccato.Dovete aiutare molto le donne che hanno abort… - RobertoMeloni17 : Medjugorje 25 Giugno 2021 Marija comunica il Messaggio in diretta su Rad... -

Ultime Notizie dalla rete : Medjugorje messaggio

MADONNA25 GIUGNO/ "Pregate per la pace e la libertà perché..." Ma nell'universo della Chiesa, e più in generale nella dimensione di tenace spiritualità che la attraversa, una ...di Silvana Palazzo) MADONNA DI25 MAGGIO 2021/ "Siete le mie mani tese nel mondo" 'PREGHIERA E SPERANZA PER CHI NON CONOSCE DIO' Era un pomeriggio di inizio state e sulla ...Figlioli cari, se qualcuno viene da voi e vi chiede qualcosa, voi gliela date. Non dimenticare di iscriverti al canale (è gratuito) ed attivare le notifiche. Se vuoi puoi recitare anche il Salve Regin ...Il messaggio della Madonna di Medjugorje atteso oggi 25 giugno 2021: "Pregate per la pace e la libertà", l'appello della Vergine Maria ai fedeli.