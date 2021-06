Quel che resta dei grillini: dopo l’addio di Casaleggio arriva anche quello di Conte (Di sabato 26 giugno 2021) La dissoluzione dei grillini era in atto da tempo. Un movimento che ha raccolto la rabbia degli italiani trasformandola in consenso e posti in Parlamento. Un movimento che non ha saputo cogliere un’occasione storica ed è franato settimana dopo settimana. dopo l’addio di Casaleggio (un divorzio dolorosissimo) arriva anche lo strappo con Conte. L’ex premier è pronto a fondare il suo partito sottraendo voti sia ai pentastellati sia ai dem. “Se state convincendo Grillo a farmi una telefonata per chiedermi scusa in privato, be’, sappiate che a me non basta. Non ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 26 giugno 2021) La dissoluzione deiera in atto da tempo. Un movimento che ha raccolto la rabbia degli italiani trasformandola in consenso e posti in Parlamento. Un movimento che non ha saputo cogliere un’occasione storica ed è franato settimanasettimana.di(un divorzio dolorosissimo)lo strappo con. L’ex premier è pronto a fondare il suo partito sottraendo voti sia ai pentastellati sia ai dem. “Se state convincendo Grillo a farmi una telefonata per chiedermi scusa in privato, be’, sappiate che a me non basta. Non ...

Advertising

martaottaviani : Gli attacchi contro @CarloStagnaro e @ricpuglisi hanno raggiunto un livello che definirlo basso è riduttivo. Manife… - Errorigiudiziar : Lo arrestarono un #25giugno per una rapina commessa a #Bologna. Ma lui quel giorno era a #Brindisi, in ospedale acc… - pfmajorino : La destra fatica a trovare un candidato credibile per sfidare @BeppeSala . Alla fine qualcuno ci sarà e la partita… - liberadidonna1 : RT @aka_karolina: Io da bambina pensavo che Marinella fosse Milena Sutter. Quel crimine mi ha sconvolto #marinella #blob - ilpazientezero : RT @Eclissi18: Ed ora entrano in campo i sindaci...lettere deplorevoli ed infamanti nei confronti degli uomini di scienza che non credono a… -