Atletica, Campionati Italiani 2021: Fortunato e Colombi trionfano nella 10 km di marcia. Aceti e Re in finale nei 400 metri (Di venerdì 25 giugno 2021) Si è appena conclusa la prima giornata dei Campionati Italiani di Atletica leggera in corso di svolgimento a Rovereto. Solo due i titoli assegnati oggi quelli della 10 km di marcia. In campo maschile ha trionfato Francesco Fortunato che ha chiuso la sua prova in 40’02” conquistando il proprio decimo titolo assoluto. Una grande iniezione di fiducia nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo. In seconda piazza chiude Gianluca Picchiottino a 15” dal vincitore mentre in terza piazza per Federico Tontodonati con 25” di ritardo. nella gara femminile è un assolo di Nicole ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) Si è appena conclusa la prima giornata deidileggera in corso di svolgimento a Rovereto. Solo due i titoli assegnati oggi quelli della 10 km di. In campo maschile ha trionfato Francescoche ha chiuso la sua prova in 40’02” conquistando il proprio decimo titolo assoluto. Una grande iniezione di fiducia nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo. In seconda piazza chiude Gianluca Picchiottino a 15” dal vincitore mentre in terza piazza per Federico Tontodonati con 25” di ritardo.gara femminile è un assolo di Nicole ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2021 in DIRETTA: Francesco Fortunato e Nicole Colombi campioni italiani nella mar… - GuidaTVPlus : 25-06-2021 20:45 #RaiSport Atletica Leggera 2021: Campionati Italiani Assoluti - 1a Giornata #Atleticaleggera #Sport - GuidaTVPlus : 25-06-2021 20:45 #RaiSport+ Atletica Leggera 2021: Campionati Italiani Assoluti - 1a Giornata #Atleticaleggera… - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2021 in DIRETTA: si parte con 400 metri decathlon e marcia - #Atletica… - Sport_Legnano : Sofia Vignati vola ai campionati Italiani - Storico risultato per l'Atletica San Vittore Olona -