Bagarre Champions League: ecco tutte le combinazioni favorevoli al Napoli (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSerie A – Questa sera andrà in scena l’ultimo atto di questo anomalo campionato secondo molti “falsato” dai contagi da coronavirus che durante la stagione hanno condizionato le rose di tutti e 20 i club della massima serie. Stasera si giocherà per un solo obiettivo. Assegnato infatti lo Scudetto all’Inter e con le 3 squadre già retrocesse (Crotone, Parma e Benevento), non resta che decretare le squadre che accederanno alla Champions League. Sicuri del posto ovviamente i campioni d’Italia e l’Atalanta, restano altri 2 slot. A giocarseli sono Napoli, Milan e Juventus. Queste dunque le possibili combinazioni per gli azzurri per accedere alla Coppa dalle grandi orecchie. In caso di vittoria non ci sarebbe alcun dubbio. La matematica non è una opinione e gli azzurri sarebbero qualificati. Se ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSerie A – Questa sera andrà in scena l’ultimo atto di questo anomalo campionato secondo molti “falsato” dai contagi da coronavirus che durante la stagione hanno condizionato le rose di tutti e 20 i club della massima serie. Stasera si giocherà per un solo obiettivo. Assegnato infatti lo Scudetto all’Inter e con le 3 squadre già retrocesse (Crotone, Parma e Benevento), non resta che decretare le squadre che accederanno alla. Sicuri del posto ovviamente i campioni d’Italia e l’Atalanta, restano altri 2 slot. A giocarseli sono, Milan e Juventus. Queste dunque le possibiliper gli azzurri per accedere alla Coppa dalle grandi orecchie. In caso di vittoria non ci sarebbe alcun dubbio. La matematica non è una opinione e gli azzurri sarebbero qualificati. Se ...

