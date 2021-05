“Un santo per amico”, la nuova rubrica per i bambini su Tv2000 (Di giovedì 20 maggio 2021) Andrà in onda a partire da sabato 22 maggio all’interno del programma ‘Caro Gesù. Insieme ai bambini’ dedicata ai santi e rivolta ai più piccoli Si intitola “Un santo per amico” la nuova rubrica del programma ‘Caro Gesù. Insieme ai bambini’ dedicata ai santi e rivolta ai più piccoli, in onda su Tv2000 dal 22 maggio ogni sabato mattina. Le illustrazioni animate di Ugo D’Orazio diventano brevi racconti sulle vite eroiche e avventurose dei santi. Si comincia con Sant’Ignazio di Loyola. Poi San Patrizio (29 maggio), San Giacomo di Compostela (5 giungo), e tra gli altri: Santa Chiara e Santa Giovanna d’Arco. Una raccolta di cartoon che con un linguaggio semplice e favolesco fa conoscere ai più piccoli gli uomini e le donne che hanno dedicato la loro vita all’amore per ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 maggio 2021) Andrà in onda a partire da sabato 22 maggio all’interno del programma ‘Caro Gesù. Insieme ai’ dedicata ai santi e rivolta ai più piccoli Si intitola “Unper” ladel programma ‘Caro Gesù. Insieme ai’ dedicata ai santi e rivolta ai più piccoli, in onda sudal 22 maggio ogni sabato mattina. Le illustrazioni animate di Ugo D’Orazio diventano brevi racconti sulle vite eroiche e avventurose dei santi. Si comincia con Sant’Ignazio di Loyola. Poi San Patrizio (29 maggio), San Giacomo di Compostela (5 giungo), e tra gli altri: Santa Chiara e Santa Giovanna d’Arco. Una raccolta di cartoon che con un linguaggio semplice e favolesco fa conoscere ai più piccoli gli uomini e le donne che hanno dedicato la loro vita all’amore per ...

