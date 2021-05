Contratto di rioccupazione: cos’è e come funziona la misura del Sostegni bis (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Decreto Sostegni aveva disposto la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021, mentre il blocco è esteso al 31 ottobre 2021 per le aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19. Cosa succederà dopo? Mentre l’ipotesi di un’altra proroga si fa più lontana, viene introdotta un’altra misura, ovvero il “Contratto di rioccupazione“. La proposta del Ministro Andrea Orlando si inserisce nella cornice del Decreto Sostegni Bis, approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 maggio, e fa parte di un più grande “Pacchetto lavoro” che contiene altre misure per favorire l’occupazione ed evitare i licenziamenti. Vediamo nei prossimi paragrafi cos’è il Contratto di rioccupazione e come dovrebbe ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Decretoaveva disposto la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021, mentre il blocco è esteso al 31 ottobre 2021 per le aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19. Cosa succederà dopo? Mentre l’ipotesi di un’altra proroga si fa più lontana, viene introdotta un’altra, ovvero il “di“. La proposta del Ministro Andrea Orlando si inserisce nella cornice del DecretoBis, approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 maggio, e fa parte di un più grande “Pacchetto lavoro” che contiene altre misure per favorire l’occupazione ed evitare i licenziamenti. Vediamo nei prossimi paragrafiildidovrebbe ...

