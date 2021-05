Vaccini, Speranza: “Il 28 maggio l’Ema potrebbe dare l’ok a Pfizer per 12-15enni. Un terzo degli italiani ha ricevuto la prima dose” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Ci attendiamo che il 28 maggio Ema possa dare l’ok a Pfizer per la fascia d’età 12-15 anni”. È quanto ha annunciato oggi, durante il Question time alla Camera, il ministro della Salute, Roberto Speranza a proposito dell’andamento delle somministrazioni di Vaccini anti-Covid. “Un terzo degli italiani – ha spiegato ancora Speranza parlando di Vaccini – ha ricevuto la somministrazione di una dose, abbiamo protetto in primis le fasce più deboli, i fragili e gli anziani. Oggi si pone con grande attualità la necessità di andare alle altre generazioni. Avremo circa 20 milioni di dosi a disposizione nel mese di giugno e questo ci consentirà di estendere ad ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Ci attendiamo che il 28Ema possaper la fascia d’età 12-15 anni”. È quanto ha annunciato oggi, durante il Question time alla Camera, il ministro della Salute, Robertoa proposito dell’andamento delle somministrazioni dianti-Covid. “Un– ha spiegato ancoraparlando di– hala somministrazione di una, abbiamo protetto in primis le fasce più deboli, i fragili e gli anziani. Oggi si pone con grande attualità la necessità di analle altre generazioni. Avremo circa 20 milioni di dosi a disposizione nel mese di giugno e questo ci consentirà di estendere ad ...

