Viscido | ex calciatore dell’Avellino | si è ucciso L’ultima intervista | “In campo ci metto il cuore” video

(Di lunedì 17 maggio 2021) L’exFilippoè stato trovato morto impiccato nel garage della sua casa di Bttipaglia. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, sono legate a un gesto volontario. Lo chiamavano pitbull. Quando diceva: “Io insempre ilche ha militato nell’Avellino Calcio dal 2009 al 2011, ha sconvolto l’intera provincia e i tantissimi affezionati biancoverdi, che hanno inondato i social con messaggi di affetto. Per tutti i tifosi irpiniera chiamato Pitbull per la sua determinazione e la sua grinta. “Dei miei limiti tecnici ne faccio tesoro.ilper sopperire alla mancanza di tecnica. Io in questa squadra sono un operaio e corro anche per chi deve ...

Tragedia nel mondo del calcio: morto suicida il31enne Filippo, è stato trovato impiccato nel suo garage Un gravissimo lutto sconvolge il mondo del calcio. Il centrocampista Filippo, 31 anni, è stato trovato infatti ...... a soli 31 anni (ne avrebbe compiuti 32 il prossimo 5 giugno) si è suicidato Filippo, ex centrocampista dell'Avellino. Ilè stato trovato impiccato in un garage a Battipaglia, sua ...Tutto il mondo del calcio sotto choc, si stringe al cordoglio per la scomparsa improvvisa di Filippo Viscido, ex giocatore ...Filippo Viscido, ex calciatore di 31 anni, è stato ritrovato morto impiccato nel proprio garare. Il racconto della tragica vicenda ...