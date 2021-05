RADIO TEEN, serie tv su Rai Gulp e Raiplay: cast, trama, streaming, anticipazioni (Di lunedì 17 maggio 2021) Un gruppo di sette giovani studenti alle prese con una digital RADIO molto visibile su Instagram e una sfrenata competizione con altre emittenti scolastiche sono il fulcro narrativo di RADIO TEEN, la nuova serie per ragazzi in onda da stasera alle 19.50 su Rai Gulp ( canale 42 del Dtt) Inoltre, da venerdì 14 maggio l’intero box set della serie è disponibile in streaming su Raiplay. Leggi anche: Grey’s anatomy 17, anticipazioni episodio di martedì 18 maggio su Fox Come suggerisce il titolo, al centro della trama c’è RADIO TEEN, una digital RADIO scolastica molto in voga tra i giovanissimi che, per volere del Preside della scuola, è gestita da un gruppo di giovani ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 17 maggio 2021) Un gruppo di sette giovani studenti alle prese con una digitalmolto visibile su Instagram e una sfrenata competizione con altre emittenti scolastiche sono il fulcro narrativo di, la nuovaper ragazzi in onda da stasera alle 19.50 su Rai( canale 42 del Dtt) Inoltre, da venerdì 14 maggio l’intero box set dellaè disponibile insu. Leggi anche: Grey’s anatomy 17,episodio di martedì 18 maggio su Fox Come suggerisce il titolo, al centro dellac’è, una digitalscolastica molto in voga tra i giovanissimi che, per volere del Preside della scuola, è gestita da un gruppo di giovani ...

