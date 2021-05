Lione | martedì tocca a Musetti e Sinner dalle 10 30 in tv

(Di lunedì 17 maggio 2021)giornata d'esordio per Lorenzoe Janniknell'"Open Parc Auvergne - Rhone - Alpes - Lyon", ATP 250 dotato di un montepremi di 419.470 euro che si sta disputando sui campi in ...

SuperTennis, la tv della Fit segue in diretta ed in esclusiva l'ATP 250 di. Questa la programmazione.18 maggio - LIVE alle ore 13.00 e 15.00; differita alle ore 23.00 mercoledì 19 ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp 250 di2021, per quanto concerne la giornata di18 maggio. In campo gli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Felix Auger - Aliassime e Aslan Karatsev, entrambi ...