Massimiliano | Vanessa e Eugenia dopo la scelta a Uomini e Donne | “Faccio un casino” FOTO

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne: Massimiliano e Vanessa dopo la scelta - roberta_neri : Mi sono innamorata di Samanta e Alessio e di Massimiliano e Vanessa. Aiutatemi #uominiedonne Giacomo vedi di non… - uominiedonne : RT @WittyTV: IN ESCLUSIVA sull’App di Wittytv la prima cena di Massimiliano e Vanessa ??? Cosa aspettate? Cliccate qui: - ClarabellaBest : RT @WittyTV: Tutte le sensazioni e le emozioni di Vanessa e Massimiliano subito dopo la scelta ?? Sentite QUI cosa ci hanno raccontato! #Uom… - ClarabellaBest : RT @WittyTV: IN ESCLUSIVA sull’App di Wittytv la prima cena di Massimiliano e Vanessa ??? Cosa aspettate? Cliccate qui: -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Vanessa

Anche per Eugenia, entrata in studio prima diha speso belle parole anche se lei, visibilmente delusa, non ha trattenuto le lacrime e ha preferito non salutarlo. Eugenia Rigotti ...La storia di, invece, iniziata qualche giorno dopo, come procede? A raccontare tutti i dettagli di quella che ha tutti gli ingredienti per essere una favola d'amore sono i ...Massimiliano Mollicone ha scelto Vanessa Spoto ed Eugenia Rigotti non l'ha presa bene. Massimiliano Mollicone, dopo aver trascorso una giornata intera con entrambe ed aver fatto l ...Dopo aver pubblicato il primo selfie insieme i due hanno anche rivelato di essere già innamoratissimi! Leggi anche: Uomini e Donne: Massimiliano sceglie Vanessa. ha rivelato la corteggiatrice toscana ...