Recovery | Patuanelli | ' è grande sfida e opportunità che non va sprecata'

(Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo davanti una, unache non va". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano, nel suo intervento alla tavola rotonda su ‘Green Deal e Green' nell'ambito di Bergamo Next Level, organizzato da Università degli Studi di Bergamo. "Le tre gambe del tavolo della sostenibilità sono quella ambientale, quella sociale ed economica. Laè far stare assieme uno sviluppo che sia sostenibile in questi tre sensi. Noi proviamo a farlo con le risorse ingenti delPlan", ha spiegato. Sul tessuto economico "la pandemia ha prodotto un effetto molto negativo, ma il moltiplicatore d'effetto è stata la ...

... il ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali Stefano(venerdì 14 maggio alle 18 sul tema "Green Deal + Green. Un modello di sviluppo sostenibile per Bergamo") e il ...... in presenza del ministro delle Politiche agricole Stefanoe dell'assessore all'... La Sicilia è sistematicamente sotto attacco politico, su ogni fronte, dalPlan ai furti perpetrati ...Milano, 14 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo davanti una grande sfida, una grande opportunità che non va sprecata". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanel ...Cingolani: "Siamo davanti ad una trasformazione epocale: per affrontare la quale serve transare a un sistema burocratico più efficace" ...