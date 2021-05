Principe Harry choc: «La famiglia reale? Un misto tra il Truman Show e lo zoo» (Di venerdì 14 maggio 2021) «Un misto tra il Truman Show e lo zoo». Un nuovo sfogo quello che Harry fa sulla sua vita a Londra. Nel corso di un'intervista a Dax Shepard per il suo podcast 'The Armchair... Leggi su leggo (Di venerdì 14 maggio 2021) «Untra ile lo zoo». Un nuovo sfogo quello chefa sulla sua vita a Londra. Nel corso di un'intervista a Dax Shepard per il suo podcast 'The Armchair...

Advertising

repubblica : Il principe Harry di nuovo contro la famiglia reale: 'Sono andato via per spezzare il circolo del dolore' - Corriere : Le nuove confessioni di Harry: «La mia vita nella famiglia reale? Mi sentivo come dentro uno zoo» - TITTIPRICE : RT @SkyTG24: Il principe Harry: la mia vita in Uk? A metà tra uno zoo e il Truman Show - Edoenonsolo : RT @RosiPolimeni: Il Principe Harry ha rotto il cazzo - passionescatto : @RosiPolimeni Sapessi quanto ci importa del principe Harry e tutta la famiglia reale. -