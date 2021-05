Pensioni, sindacati a Orlando: “Superare legge Fornero” (Di giovedì 13 maggio 2021) ”Aprire il prima possibile un tavolo per il superamento della legge Fornero” a partire dal 2022. Lo chiedono Cgil, Cisl, Uil che hanno inviato al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, la piattaforma unitaria sulla previdenza. I sindacati ricordano, in una nota, le loro proposte: “occorre introdurre una flessibilità in uscita più diffusa a partire dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età, che tenga conto della diversa gravosità dei lavori, del lavoro di cura e delle donne, e affrontare subito il tema delle future Pensioni dei giovani, che rischiano di essere penalizzate dalla discontinuità del lavoro”. “È poi necessario – aggiungono i sindacati – sostenere il reddito dei pensionati e rilanciare la previdenza complementare varando una campagna istituzionale ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 maggio 2021) ”Aprire il prima possibile un tavolo per il superamento della” a partire dal 2022. Lo chiedono Cgil, Cisl, Uil che hanno inviato al ministro del Lavoro, Andrea, la piattaforma unitaria sulla previdenza. Iricordano, in una nota, le loro proposte: “occorre introdurre una flessibilità in uscita più diffusa a partire dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età, che tenga conto della diversa gravosità dei lavori, del lavoro di cura e delle donne, e affrontare subito il tema delle futuredei giovani, che rischiano di essere penalizzate dalla discontinuità del lavoro”. “È poi necessario – aggiungono i– sostenere il reddito dei pensionati e rilanciare la previdenza complementare varando una campagna istituzionale ...

