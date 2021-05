Covid | Gimbe | in calo i nuovi casi e si svuotano gli ospedali

(Di giovedì 13 maggio 2021) I trend sono in riduzione in tutte le Regioni, ma sale leggermente l'Rt medio calcolato dall'Iss sui sintomatici a 14 giorni. In un mese quasi dimezzati i ricoveri, resta il nodo vaccini over 60

...7%): a dirlo sono i dati della Fondazione, che analizzando le cifre fornite dal ministero della Salute e dalla struttura del commissario straordinario, ha sommato per... Il testo completo ...La lotta alla pandemia in Friuli Venezia Giulia prosegue nella giusta direzione. In attesa della bozza del report settimanale della cabina di regia, l'analisi della Fondazionepone la nostra regione a livello più basso nella 'classifica' del contagio. Numeri che, come confermato anche dal governatore Massimiliano Fedriga , ospite su Rai RadioUno a Un giorno da pecora ,...In un mese quasi dimezzati ricoveri per Covid e casi in terapia intensiva. Ma ancora a quota zero vaccini oltre 5,6 mln over 60. Report Gimbe ...Secondo la Fondazione Gimbe l'11,2% dei sardi ha completato il ciclo vaccinale. Le inoculazioni totali oltre quota 626mila ...