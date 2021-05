Abruzzo, «pochi vaccini agli over 70»: Pezzopane presenta un’interrogazione (Di giovedì 13 maggio 2021) C’è voluto l’intervento dei carabinieri del Nas, in una casa famiglia della provincia di Chieti, per far vaccinare i quattro anziani ospiti della struttura. È successo a Monteodorisio. I militari, nell’effettuare controlli sul territorio, hanno accertato la mancata somministrazione della prima dose anti Covid ai pensionati, tutti ultraottantenni. Sono stati gli stessi militari a contattare la Asl Lanciano Vasto Chieti per avere spiegazioni. È emerso che erano stati correttamente prenotati circa un mese fa, ma le loro condizioni di salute … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 13 maggio 2021) C’è voluto l’intervento dei carabinieri del Nas, in una casa famiglia della provincia di Chieti, per far vaccinare i quattro anziani ospiti della struttura. È successo a Monteodorisio. I militari, nell’effettuare controlli sul territorio, hanno accertato la mancata somministrazione della prima dose anti Covid ai pensionati, tutti ultraottantenni. Sono stati gli stessi militari a contattare la Asl Lanciano Vasto Chieti per avere spiegazioni. È emerso che erano stati correttamente prenotati circa un mese fa, ma le loro condizioni di salute … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

