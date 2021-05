Inter-Roma 2-1 diretta: colpo di testa di Cristante che sfiora il palo (Di mercoledì 12 maggio 2021) 60' - Continua a spingere la Roma, stavolta è Karsdorp che mette un buon pallone a centro area, D'Ambrosio riesce a salvare tutto e a mettere in corner58' - Doppio... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 12 maggio 2021) 60' - Continua a spingere la, stavolta è Karsdorp che mette un buon pallone a centro area, D'Ambrosio riesce a salvare tutto e a mettere in corner58' - Doppio...

Advertising

Inter : ?? | 2004/05 ?? @A10imperador vs Sinisa ?? Chi dei due ha poi deciso la partita con una doppietta su punizione? ??… - Inter : ?? | DOMANDA Sai tutto di Romelu? ?? Il sogno nerazzurro ? Il gol più bello ?? Come si è fortificato questo gruppo ??… - Gazzetta_it : Gol! Inter - Roma 2-0, rete di Vecino M. (INT) - WZahaa : RT @YekoyadaUG: 73' Italian Serie A Live games. Atalanta 3-0 Benevento Inter Milan 2-1 AS Roma Bologna 0-2 Genoa Ssasuolo 1-3 Juventus Tor… - PagineRomaniste : 68' - Ancora Roma in avanti con Dzeko che serve Pellegrini: tiro ancora centrale e bloccato da Radu. Inter 2-1 Roma #ASRoma #InterRoma -