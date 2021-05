Fedex-Tnt, operai protestano davanti alla Prefettura di Milano: “Fogli di via e multe per aver difeso il nostro posto di lavoro” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Un attacco al diritto di sciopero”. Lo gridano i facchini della Fedex-Tnt di Piacenza che dopo aver manifestato e bloccato i cancelli degli stabilimenti di Peschiera Borromeo e San Giuliano Milanese nelle scorse settimane, contro la chiusura dell’hub emiliano hanno ricevuto una trentina di Fogli di via e decine di multe. E così questo pomeriggio hanno portato la loro protesta davanti alla Prefettura di Milano bloccando il traffico per un paio d’ore. “Vogliamo risposte concrete dalle istituzioni – spiegano i rappresentanti dei Si-Cobas – non hanno mai convocato a un tavolo la parte datoriale e i sindacati, ma abbiamo visto solo furgoni della polizia, manganelli e Fogli di via” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Un attacco al diritto di sciopero”. Lo gridano i facchini della-Tnt di Piacenza che dopomanifestato e bloccato i cancelli degli stabilimenti di Peschiera Borromeo e San Giuliano Milanese nelle scorse settimane, contro la chiusura dell’hub emiliano hanno ricevuto una trentina didi via e decine di. E così questo pomeriggio hanno portato la loro protestadibloccando il traffico per un paio d’ore. “Vogliamo risposte concrete dalle istituzioni – spiegano i rappresentanti dei Si-Cobas – non hanno mai convocato a un tavolo la parte datoriale e i sindacati, ma abbiamo visto solo furgoni della polizia, manganelli edi via” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

