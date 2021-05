Anche noi abbiamo il nostro sterco di vacca per combattere il Covid (Di mercoledì 12 maggio 2021) Di fronte alla comunicazione arrivata ieri secondo cui i medici indiani sono preoccupati e sono stati costretti a intervenire contro l’abitudine di cospargersi di sterco di vacca per difendersi da SARS-CoV-2, mi è immediatamente occorso alla mente che è facile condannare pratiche magiche lontane dalla nostra cultura, salvo però difendere pratiche altrettanto esoteriche che pratichiamo nei nostri paesi occidentali, promuovendole magari nelle farmacie, negli studi medici, nelle università e financo autorizzandole con appositi atti regolatori. Si vorrebbe peraltro furbescamente tollerare tali pratiche, definendole complementari, non alternative: ma mentre il ricorso a un rimedio in più, a una manovra in più, a una procedura in più – purché non siano associate a rischi specifici – hanno come massimo effetto collaterale l’inutile dispendio di soldi ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Di fronte alla comunicazione arrivata ieri secondo cui i medici indiani sono preoccupati e sono stati costretti a intervenire contro l’abitudine di cospargersi didiper difendersi da SARS-CoV-2, mi è immediatamente occorso alla mente che è facile condannare pratiche magiche lontane dalla nostra cultura, salvo però difendere pratiche altrettanto esoteriche che pratichiamo nei nostri paesi occidentali, promuovendole magari nelle farmacie, negli studi medici, nelle università e financo autorizzandole con appositi atti regolatori. Si vorrebbe peraltro furbescamente tollerare tali pratiche, definendole complementari, non alternative: ma mentre il ricorso a un rimedio in più, a una manovra in più, a una procedura in più – purché non siano associate a rischi specifici – hanno come massimo effetto collaterale l’inutile dispendio di soldi ...

