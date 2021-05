«Sessisti e razzisti»: Scarlett Johansson si unisce alle star che invocano la riforma dei Golden Globe (Di lunedì 10 maggio 2021) «In qualità di attrice ho partecipato a conferenze stampa ed eventi promozionali dei film in cui lavoravo: ma in passato questo ha significato spesso affrontare domande e osservazioni sessiste da parte di alcuni membri della Hfpa, frasi che rasentavano le molestie sessuali». La dichiarazione che scuote ulteriormente il mondo del cinema arriva direttamente da Scarlett Johansson, ultima star a invocare la riforma dei Golden Globe, al centro dallo scorso febbraio di polemiche per la mancata inclusività dei propri vertici. Johansson ha annunciato il supporto alla causa attraverso una lettera inviata al magazine specializzato The Hollywood Reporter. La Hfpa, l’organizzazione della stampa estera che giudica i film in ogni edizione dell’evento considerato anche al pari per ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 maggio 2021) «In qualità di attrice ho partecipato a conferenze stampa ed eventi promozionali dei film in cui lavoravo: ma in passato questo ha significato spesso affrontare domande e osservazioni sessiste da parte di alcuni membri della Hfpa, frasi che rasentavano le molestie sessuali». La dichiarazione che scuote ulteriormente il mondo del cinema arriva direttamente da, ultimaa invocare ladei, al centro dallo scorso febbraio di polemiche per la mancata inclusività dei propri vertici.ha annunciato il supporto alla causa attraverso una lettera inviata al magazine specializzato The Hollywood Reporter. La Hfpa, l’organizzazione della stampa estera che giudica i film in ogni edizione dell’evento considerato anche al pari per ...

Affaritaliani : Scarlet Johansson e Mark Ruffalo contro i Golden Globe: 'Razzisti e sessisti' - VannaRicci : RT @IosonoScala: Gli dice che non può entrare senza mascherina. Lui risponde in malo modo, insultando la ragazza con termini sessisti e raz… - IosonoScala : Gli dice che non può entrare senza mascherina. Lui risponde in malo modo, insultando la ragazza con termini sessist… - infoitcultura : Rivolta contro i Golden Globes, Scarlett Johansson: 'Razzisti e sessisti' - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Golden Globe, Scarlett Johansson e Mark Ruffalo contro i membri del premio: «Sono razzisti e sessisti» -