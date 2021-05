ISOLA DEI FAMOSI: TUTTI RIUNITI I NAUFRAGHI TRA DUELLI, ELIMINAZIONI E NOMINATION (Di lunedì 10 maggio 2021) Lunedì 10 maggio in prima serata su Canale 5, sedicesimo appuntamento con “L’ISOLA dei FAMOSI”. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.Nella puntata di stasera avverrà la riunificazione definitiva delle due fazioni sull’ISOLA dei FAMOSI: il gruppo dei NAUFRAGHI diverrà così uno solo, un TUTTI contro TUTTI per conquistare la vittoria finale.Prima della riunificazione, però, alcuni componenti degli Arrivisti saranno protagonisti di DUELLI ad alta tensione, coordinati da Massimiliano Rosolino, che coinvolgeranno anche gli altri NAUFRAGHI: chi vincerà sarà salvo, chi perderà andrà direttamente in NOMINATION. Al termine della puntata, infatti, saranno ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 10 maggio 2021) Lunedì 10 maggio in prima serata su Canale 5, sedicesimo appuntamento con “L’dei”. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.Nella puntata di stasera avverrà la riunificazione definitiva delle due fazioni sull’dei: il gruppo deidiverrà così uno solo, uncontroper conquistare la vittoria finale.Prima della riunificazione, però, alcuni componenti degli Arrivisti saranno protagonisti diad alta tensione, coordinati da Massimiliano Rosolino, che coinvolgeranno anche gli altri: chi vincerà sarà salvo, chi perderà andrà direttamente in. Al termine della puntata, infatti, saranno ...

