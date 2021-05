Il solito Sgarbi | ' Mi hanno contestato 8 verbali per violazioni del dpcm | mettetevele al'

Advertising

globalistIT : Molto pittoresco #Sgarbi #DPCM #contestazione - Orraf5 : RT @pieroomega: @Orraf5 Ancora campa (politicamente parlando) questo CIALTRONE? Il bloccatore seriale, fratello minore di Sgarbi, è solito… - AnnaMar74773335 : RT @pieroomega: @Orraf5 Ancora campa (politicamente parlando) questo CIALTRONE? Il bloccatore seriale, fratello minore di Sgarbi, è solito… - Ed52926520 : RT @pieroomega: @Orraf5 Ancora campa (politicamente parlando) questo CIALTRONE? Il bloccatore seriale, fratello minore di Sgarbi, è solito… - pieroomega : @Orraf5 Ancora campa (politicamente parlando) questo CIALTRONE? Il bloccatore seriale, fratello minore di Sgarbi, è… -

Ultime Notizie dalla rete : solito Sgarbi

Globalist.it

Le multe, contestate perché "non indossava la mascherina, non rispettavo il coprifuoco e altre cose", spiega, "sono state tutte impugnate". I verbali "fanno riferimento non solo all'ignoranza ...... Perugia - Como 2 - 1: la cronaca 'live' LE SCELTE - Turnover nel Perugia, con Caserta che schiera ilGrifo camaleontico: davanti a Fulignati sono Angella ei centrali, con Favalli ...In un video sui suoi canali social il politico si scaglia contro le sanzioni per non aver rispettato le normi anti-Covid che definisce "illegittime, chi le ha fatte si vergogni".Bruxelles chiede a entrambe le parti di «evitare un’escalation» in un confronto tra forze impari. La Casa bianca si rivolge a Tel Aviv: stop alla cacciata di famiglie palestinesi che vivono lì da gene ...