“Potrebbe essersi prestato". Sospetto di Conte: chi è la vera "manina" dietro la fine del suo governo. E già volano denunce (Di domenica 9 maggio 2021) Mario Draghi è premier da quasi tre mesi, ma la situazione che ha portato alle dimissioni di Giuseppe Conteè ancora piena di veleni e sospetti. Il Sospetto su manovre interne, ma anche intrighi internazionali per la caduta dellex avvocato del popolo, si sprecano. L'ultima notizia, legata a quel periodo, è la denuncia di Matteo Renzi contro ignoti per il caso del video dell'incontro in autogrill con il dirigente dei servizi segreti Marco Mancini, trasmesso da Report in prima serata il 3 maggio. Un filmato che fa riferimento al 23 dicembre 2020, Conte è già alle prese con i primi scricchiolii e nel video Renzi e Mancini parlano in un autogrill di Fiano Romano, a nord della Capitale. Report presneta l'ipotesi che Renzi e lo 007 parlino della richiesta di Italia viva affinché Conte potesse cedere la delega ai Servizi, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Mario Draghi è premier da quasi tre mesi, ma la situazione che ha portato alle dimissioni di Giuseppeè ancora piena di veleni e sospetti. Ilsu manovre interne, ma anche intrighi internazionali per la caduta dellex avvocato del popolo, si sprecano. L'ultima notizia, legata a quel periodo, è la denuncia di Matteo Renzi contro ignoti per il caso del video dell'incontro in autogrill con il dirigente dei servizi segreti Marco Mancini, trasmesso da Report in prima serata il 3 maggio. Un filmato che fa riferimento al 23 dicembre 2020,è già alle prese con i primi scricchiolii e nel video Renzi e Mancini parlano in un autogrill di Fiano Romano, a nord della Capitale. Report presneta l'ipotesi che Renzi e lo 007 parlino della richiesta di Italia viva affinchépotesse cedere la delega ai Servizi, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Potrebbe essersi Diretta Formula 1/ Gara live: Hamilton si avvicina a Verstappen (Gp Spagna 2021) ... mentre Pierre Gasly viene punito con 5 secondi di penalità per non essersi posizionato ... Per lottare davvero per il titolo mondiale serve un ultimo salto di qualità, il Gp Spagna ci potrebbe dire se ...

La festa dell'Europa per una nuova Europa Questo 9 maggio potrebbe essere più significativo del solito nella celebrazione della Festa dell'Europa. Da un lato ... Essa consente, dopo essersi registrati e aver sottoscritto la Carta della ...

Justin Hartley di This is Us potrebbe essersi sposato in segreto con la fidanzata Sky Tg24 Battlefield 6, trailer rinviato? Un leaker spiega perché è successo Sembra che il trailer ufficiale di Battlefield 6 sia stato rinviato, ma come mai? Un noto leaker specializzato nella serie DICE spiega perché è successo.. Il trailer di presentazione di Battlefield ...

Isola dei Famosi, Roger Garth difende Ubaldo Lanzo: chi è l'amico del naufrago? Prosegue senza sosta la permanenza dei naufraghi sull'isola in Honduras dove è in corso la quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Quando terminerà il reality show, la prima settimana di giugno, ...

