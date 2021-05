Oroscopo Ariete del giorno: previsioni del giorno 09/05/2021 (Di domenica 9 maggio 2021) Potresti essere assorbita da questioni finanziarie questa settimana, perché la Luna nuova in Toro si concentra nel tuo settore dei guadagni. Plutone, il pianeta della ricchezza, sosterrà questo novilunio enfatizzando ulteriormente i temi del denaro. Potrebbe essere un ottimo momento per fare il punto sulla tua situazione finanziaria e valutare le tue entrate e il tuo patrimonio in relazione ai prestiti ricevuti o ad altri debiti che hai contratto. Perché non fissare un appuntamento con il tuo consulente finanziario e definire con lui un percorso che ti garantisca una sicurezza economica a lungo termine? Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 9 maggio 2021) Potresti essere assorbita da questioni finanziarie questa settimana, perché la Luna nuova in Toro si concentra nel tuo settore dei guadagni. Plutone, il pianeta della ricchezza, sosterrà questo novilunio enfatizzando ulteriormente i temi del denaro. Potrebbe essere un ottimo momento per fare il punto sulla tua situazione finanziaria e valutare le tue entrate e il tuo patrimonio in relazione ai prestiti ricevuti o ad altri debiti che hai contratto. Perché non fissare un appuntamento con il tuo consulente finanziario e definire con lui un percorso che ti garantisca una sicurezza economica a lungo termine? Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

