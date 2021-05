Detto Fatto chiude e Bianca Guaccero si commuove: il discorso d’addio in diretta (Di domenica 9 maggio 2021) Durante l’ultima puntata della stagione di Detto Fatto Bianca Guaccero si è lasciata andare in un discorso d’addio che ha commosso tutto lo studio e i telespettatori da casa. Ecco le sue parole. Bianca GuacceroÈ stata un’ultima puntata ricca di emozioni quella di “Detto Fatto“, il programma pomeridiano di Rai2 condotto da Bianca Guaccero. La conduttrice ha letto un discorso di ringraziamento e si è visibilmente emozionata. Con lei anche i suoi compagni di viaggio Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Raimondo Todaro. Ecco le sue parole. L’ultima puntata si è chiusa sulle note del brano di Colapesce e De Martino che tanto ha spopolato dopo Sanremo, ... Leggi su formatonews (Di domenica 9 maggio 2021) Durante l’ultima puntata della stagione disi è lasciata andare in unche ha commosso tutto lo studio e i telespettatori da casa. Ecco le sue parole.È stata un’ultima puntata ricca di emozioni quella di ““, il programma pomeridiano di Rai2 condotto da. La conduttrice ha letto undi ringraziamento e si è visibilmente emozionata. Con lei anche i suoi compagni di viaggio Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Raimondo Todaro. Ecco le sue parole. L’ultima puntata si è chiusa sulle note del brano di Colapesce e De Martino che tanto ha spopolato dopo Sanremo, ...

