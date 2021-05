Neymar dopo il rinnovo: “Qui cresciuto come persona. Voglio far parte della storia del Psg e vincere molti trofei” (Di sabato 8 maggio 2021) Ai microfoni ufficiali del Psg, Neymar, fresco di rinnovo, ha parlato delle sue ambizioni col club parigino: “Sono molto felice di poter continuare la mia avventura qui. Sono molto contento a Parigi e orgoglioso di far parte di questa rosa, di lavorare con questi giocatori, un grande allenatore e di far parte della storia di questo club. Tutto questo mi fa credere ancora di più in questo grande progetto. Sono cresciuto come persona qui, come essere umano e anche come giocatore. Quindi sono molto felice di prolungare il mio contratto e spero di vincere molti altri trofei qui”. Foto: Twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Ai microfoni ufficiali del Psg,, fresco di, ha parlato delle sue ambizioni col club parigino: “Sono molto felice di poter continuare la mia avventura qui. Sono molto contento a Parigi e orgoglioso di fardi questa rosa, di lavorare con questi giocatori, un grande allenatore e di fardi questo club. Tutto questo mi fa credere ancora di più in questo grande progetto. Sonoqui,essere umano e anchegiocatore. Quindi sono molto felice di prolungare il mio contratto e spero dialtriqui”. Foto: Twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

