Prestazioni aggiuntive per Infermieri Vaccinatori fuori dall'orario di lavoro. Esulta la FIALS di Bologna. (Di venerdì 7 maggio 2021) La FIALS di Bologna raggiunge un altro traguardo importante per gli Infermieri Vaccinatori: "sara loro riconosciute le Prestazioni aggiuntive fuori dall'orario di lavoro. Esulta Sepe. Il sub-commissario della FIALS Emilia Romagna Dott. Alfredo Sepe Esulta per l'accoglimento delle richieste del sindacato in merito al pagamento delle Prestazioni aggiuntive a beneficio degli Infermieri per le attività vaccinali svolte fuori orario di lavoro. "Parliamo di una cifra davvero importante, 7.457,925, € da distribuire sulle aziende del SSR, un risultato economico per gli Infermieri davvero ...

