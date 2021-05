La fidanzata di Damiano Carrara torna in piedi ma la riabilitazione è lenta Video

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il matrimonio die la sua bellissimaè solo rimandato, anche se di ben un anno, ma è il tempo necessario per la, per riorganizzare tutto e per dire, speriamo, addio al covid. Chiara ha avuto un brutto incidente domestico, una brutta caduta che le ha causato la frattura di una vertebra.in queste settimane si è preso cura di lei a casa, non ha voluto lasciarla in ospedale e Chiara è già inma deve continuare la. Con unla coppia ha fatto sapere che tutto procede come deve andare ma che la ripresa è, dopo la risonanza magnetica è chiaro che deve proseguire per altri due o tre mesi prima dire la Chiara di ...