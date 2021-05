Jesy Nelson spiega perché ha lasciato le Little Mix (Di venerdì 7 maggio 2021) La cantante del gruppo Little Mix, Jesy Nelson, ha spiegato perchè ha lasciato il gruppo musicale e quale è stato l’esatto momento in cui si è resa conto che avrebbe dovuto abbandonare il suo percorso musicale insieme alle altre ragazze. Scopriamo insieme cosa è successo. Chi è la cantante delle Little Mix, Jesy Nelson ? Jesy Nelson è la cantante inglese di 29 anni meglio nota come una delle quattro componenti del famoso gruppo musicale Little Mix. La giovane ha dato vita al gruppo insieme alle altre tre compagne partecipando all’edizione britannica del talent musicale X Factor nel 2011. Da quell’anno in avanti le Little Mix hanno collezionato molte vittorie in campo musicale ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) La cantante del gruppoMix,, hato perchè hail gruppo musicale e quale è stato l’esatto momento in cui si è resa conto che avrebbe dovuto abbandonare il suo percorso musicale insieme alle altre ragazze. Scopriamo insieme cosa è successo. Chi è la cantante delleMix,è la cantante inglese di 29 anni meglio nota come una delle quattro componenti del famoso gruppo musicaleMix. La giovane ha dato vita al gruppo insieme alle altre tre compagne partecipando all’edizione britannica del talent musicale X Factor nel 2011. Da quell’anno in avanti leMix hanno collezionato molte vittorie in campo musicale ...

