Guardia costiera libica spara a peschereccio italiano | ferito a un braccio il comandante

Advertising

Corriere : La Guardia costiera libica spara a due pescherecci italiani: ferito un comandante - repubblica : ?? Guardia costiera libica spara a due pescherecci italiani: un ferito - ilpost : La Guardia costiera libica ha sparato dei colpi di avvertimento contro due pescherecci italiani: uno dei due comand… - SmorfiaDigitale : Libia, la guardia costiera spara contro pescherecci italiani: ferito il comandan... - iltirreno : Il peschereccio della flotta di Mazara del Vallo era impegnato in una battuta al largo delle coste di Bengasi ed è… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia costiera

Ad un primo superficiale sguardo sembrerebbe paradossale continuare ad addestrare lalibica per riceverne in cambio continue segnalazioni di violenze sui migranti e colpi di ...... rimasto ferito ad un braccio per i colpi d'arma da fuoco sparati da una motovedetta dellalibica. Chiediamo che si faccia sentire forte e autorevole la voce del Governo Draghi e del ...Il peschereccio “Aliseo” della flotta di Mazara del Vallo, che era impegnato con altre due imbarcazioni in una battuta al largo delle coste di Bengasi, è stato fatto segno a colpi di arma da fuoco da ...Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Sono stati momenti di grande paura, e di preoccupazione. Per fortuna è finita bene. Voglio ringraziare il Governo e la Marina militare italiana". Lo ha detto all'Adnkron ...